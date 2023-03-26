هداف ليوث الرافدين يتلقى عرضا رسميا من جينت البلجيكي

ونشر الصحفي العراقي ماهر حسان صورة لعرض نادي جينت للتعاقد مع علي جاسم لاعب نادي الكهرباء ومنتخب العراق للشباب.

وقدم علي جاسم مستوى مميزا في كأس آسيا تحت 20 عامًا في الفترة بين 1 إلى 18 اذار في إندونيسيا، حيث سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة خلال مشوار أسود الرافدين إلى المباراة النهائية قبل الخسارة في النهائي 1/2 أمام منتخب البلد المنظم.ويبلغ علي جاسم من العمر 19 عاما وهو من مواليد كانون الثاني 2004 ويرتبط بعقد مع نادي الكهرباء حتى يوليو المقبل بحسب موقع "transfermarkt".وكان علي جاسم ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في كأس آسيا للشباب لكن الجائزة ذهبت لعباسبيك فايزوليف لاعب أوزبكستان.يذكر أن منتخب العراق ضمن المشاركة رسميا في كأس العالم للشباب في إندونيسيا بمجرد بلوغه نصف نهائي كأس آسيا.