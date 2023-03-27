تقرير اسباني: برشلونة يستهدف إعادة ظهيره السابق

ويملك برشلونة 3 لاعبين في مركز الظهير الأيسر، ممتدة عقودهم مع الفريق، وهم جوردي ألبا وماركوس ألونسو وأليخاندرو بالدي.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الإسباني أليخاندرو جريمالدو، ظهير بنفيكا، على طاولة برشلونة، تمهيدا لضمه في الصيف المقبل.وينتهي تعاقد جريمالدو (27 عاما) مع الفريق البرتغالي، بنهاية الموسم الجاري، وينوي خوض تجربة جديدة.ويعتبر جريمالدو، من ناشئي برشلونة، حيث رحل في شتاء 2016، صوب بنفيكا، ومنذ ذلك الحين وهو يتطور بقميص الفريق البرتغالي.ومع ذلك، فإن برشلونة يضع تدعيم مركز الظهير الأيمن، على رأس أولوياته، خاصة في ظل اعتماد تشافي مضطرا على قلب الدفاع الأوروجواياني رونالد أراوخو كظهير لسد العجز.وارتبط اسم جريمالدو أيضا بالانتقال لصفوف أتلتيكو مدريد، حيث تنتهي إعارة سيرجيو ريجيلون بنهاية الموسم الجاري.