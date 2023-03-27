تشيلسي يخسر 121 مليونا.. ما علاقة الحرب الروسية - الاوكرانية؟

وأوضح تشيلسي في بيان رسمي أن صافي خسائره بلغ 121.3 مليون جنيه استرليني في موسم 2021-2022.وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خسارة نادي تشيلسي لمعظم هذه المبالغ المالية الطائلة بطريقة غير مباشرة نتيجة العقوبات التي فرضت على النادي.ورحل الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش عن إدارة تشيلسي عبر بيعه النادي في مايو/ أيار 2022 إلى تحالف أمريكي بقيادة رجل الأعمال تود بويلي نظير أكثر من 4 مليارات جنيه استرليني.ولكن عملية إجبار أبراموفيتش على بيع تشيلسي جاءت بعدما وقعت عليه عقوبات صارمة من قبل الحكومة البريطانية في أعقاب نشوب أزمة أوكرانيا وروسيا.كيف خسر تشيلسي 121 مليون استرليني بسبب أزمة أوكرانيا؟وأشار تشيلسي في بيانه إلى حدوث هذه الخسائر الضخمة بسبب ما وصف بالنفقات غير العادية وخسارة المداخيل نتيجة العقوبات التي وقعت العام الماضي على النادي.العقوبات على تشيلسي من قبل الحكومة البريطانية كانت شملت بيع تذاكر المباريات ما أدى إلى خسارة إيرادات، كما انخفض الإنفاق على العمليات التشغيلية بسبب القيود الحكومية حتى اكتملت عملية البيع في نهاية مايو الماضي.وقال تشيلسي في بيانه: "خلال هذه الفترة تم تقييد النادي في عدة مجالات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قدرته على بيع تذاكر المباريات والتذاكر الموسمية وبيع المنتجات الخاصة بالنادي".وأضاف: "كذلك تم منع النادي من توقيع العقود مع اللاعبين وشركاء الرعاية التجارية لينتج عن ذلك استثناءات في النفقات وخسارة الإيرادات".هل تألق كريستيانو رونالدو الدولي سببه النصر السعودي؟.. الأرقام تكشف مفاجأةومن ناحية أخرى، كشف تشيلسي أن إجمالي الإيرادات عن موسم 2021-2022، بلغ 481.3 مليون جنيه استرليني.وزادت إيرادات الموسم الماضي إلى هذا الرقم، بعدما كانت 434.9 مليون جنيه استرليني عن 2020-2021، ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات أيام المباريات والإيرادات التجارية مع عودة المشجعين إلى الملاعب بعد جائحة فيروس كورونا.فضلا عن ذلك، حقق تشيلسي في موسم 2021-2022، مبلغ 123 مليون جنيه استرليني من بيع اللاعبين على غرار، تامي آبراهام وفيكوي توموري وكورت زوما.