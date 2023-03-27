سيبايوس يقترب من خيانة الملكي والانتقال الى ابرز منافسيه

وينتهي عقد سيبايوس مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات حاليا مع الميرنجي بشأن التجديد.ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "ريال مدريد لم يرسل عرض التجديد إلى سيبايوس قبل 3 أشهر من انتهاء علاقته رسميًا بالنادي الملكي".وأشارت إلى أن "سيبايوس يحظى باهتمام عدة أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أتلتيكو مدريد أصبح يتصدر المشهد مؤخرًا".وأوضحت أن "أتلتيكو أرسل مبعوثا مرتين لإقناع سيبايوس بالانتقال إلى الوجهة الأخرى في مدريد، وكانت آخر محاولة من الروخيبلانكوس قبل أسبوعين".وذكرت أن "سيبايوس يمنح الأولوية لريال مدريد في الصيف المقبل، لكن تظل الأزمة في أنه لم يحصل على أي رسالة من الميرنجي بشأن التجديد".