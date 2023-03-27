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قبل الكلاسيكو.. حسم موقف كورتوا من المشاركة
Alsumaria Tv
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كشفت الفحوصات الطبية عن مدى خطورة إصابة تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، التي تعرض لها مؤخرا مع منتخب بلجيكا.
وترك تيبو معسكر المنتخب البلجيكي وعاد إلى ريال مدريد كإجراء احترازي، بسبب معاناته من إجهاد طفيف في عضلة المقرب.
وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإن كورتوا خضع لفحوصات طبية في إسبانيا، وأكدت أنه ليس هناك ما يدعو للقلق من جانب ريال مدريد.
وأضافت: "الإصابة ليست جديدة، حيث شعر كورتوا بعدم الراحة خلال الانتصار على ليفربول في البرنابيو هذا الشهر".
وختمت: "كورتوا متوقع أن يشارك أساسيا خلال مواجهة بلد الوليد الأحد المقبل بالليجا، كما سيكون متاحا للمشاركة ضد برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 5 نيسان".
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