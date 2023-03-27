توخيل يطالب البافاري بـ 3 صفقات جديدة.. تعرف على الاسماء!

وأعلن الفريق البافاري تعاقده مع توخيل، عقب قرار إقالة المدرب الشاب يوليان ناجلسمان.وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن توخيل طلب من إدارة ناديه التعاقد مع 3 لاعبين جدد، في الصيف المقبل.وأضاف: "توخيل طلب التعاقد مع ثنائي تشيلسي، الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب الوسط، والسنغالي إدواردو ميندي حارس المرمى".وزاد: "توخيل اختار كوفاسيتش، لإعطاء العمق لوسط الملعب، وسيكون مكملا رائعا للثلاثي ليون جوريتسكا وجمال موسيالا وجوشوا كيميتش".وتابع: "أما بالنسبة لميندي، فهو تدعيم جيد لحراسة المرمى، في ظل عدم تقديم سومر الأداء المنتظر منه، وعدم معرفة موعد عودة مانويل نوير من الإصابة".وختم: "أخيرا، طلب توخيل التعاقد مع المهاجم الإيطالي فيدريكو كييزا، نجم يوفنتوس، واستغلال حاجة اليوفي للأموال".