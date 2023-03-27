https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-451548-638155317486890686.jpg
توخيل يطالب البافاري بـ 3 صفقات جديدة.. تعرف على الاسماء!
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
بدأ الألماني توماس توخيل، المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ، الاستعداد للميركاتو الصيفي المقبل.
وأعلن الفريق البافاري تعاقده مع توخيل، عقب قرار إقالة المدرب الشاب يوليان ناجلسمان.
وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن توخيل طلب من إدارة ناديه التعاقد مع 3 لاعبين جدد، في الصيف المقبل.
وأضاف: "توخيل طلب التعاقد مع ثنائي تشيلسي، الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب الوسط، والسنغالي إدواردو ميندي حارس المرمى".
وزاد: "توخيل اختار كوفاسيتش، لإعطاء العمق لوسط الملعب، وسيكون مكملا رائعا للثلاثي ليون جوريتسكا وجمال موسيالا وجوشوا كيميتش".
وتابع: "أما بالنسبة لميندي، فهو تدعيم جيد لحراسة المرمى، في ظل عدم تقديم سومر الأداء المنتظر منه، وعدم معرفة موعد عودة مانويل نوير من الإصابة".
وختم: "أخيرا، طلب توخيل التعاقد مع المهاجم الإيطالي فيدريكو كييزا، نجم يوفنتوس، واستغلال حاجة اليوفي للأموال".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا