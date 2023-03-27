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برشلونة يقترب من ضم موهبة برازيلية

رياضة

2023-03-27 | 12:35
برشلونة يقترب من ضم موهبة برازيلية
2,047 مشاهدة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن اقتراب برشلونة من حسم صفقة برازيلية جديدة، خلال هذا الأسبوع.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإنه من المتوقع وصول وكيل المهاجم البرازيلي فيتور روكي صاحب الـ18 عاما، بنهاية هذا الأسبوع، للاتفاق مع برشلونة على الصفقة.

وأضافت الصحيفة: "وفقا لبعض المصادر، لن تقل قيمة الصفقة عن 35 مليون يورو، وبعض التقارير أفادت أن نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي سيطلب ما لا يقل عن 50 مليون يورو، إضافة إلى نسبة من بيع عقد اللاعب في المستقبل".

ويعتبر روكي برشلونة وجهته المفضلة لتحقيق قفزة لمسيرته، في ملاعب أوروبا، وهو ما تم إبلاغ إدارة البارسا به، رغم العديد من العروض التي تلقاها.

وكان روكي قد ظهر لأول مرة بقميص منتخب البرازيل الأول، بعمر 18 عاما و25 يوما فقط، خلال مواجهة المغرب الودية، التي خسرها السيلساو بنتيجة (2-1) في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد.
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