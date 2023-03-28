عقبة في طريق برشلونة لاقتناص مهاجم برازيلي

ويسعى برشلونة لإيجاد بديل لروبرت ليفاندوفسكي، بعد بيع الثنائي بيير إيميريك أوباميانج وممفيس ديباي، وعدم استعادة أنسو فاتي لمستواه المعهود منذ العودة من الإصابة.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن وكيل فيكتور روكي سيصل إلى برشلونة نهاية هذا الأسبوع، لحسم تفاصيل الصفقة.وتابعت "أتلتيكو باراناينسي يحصد 50 مليون يورو، للحصول على حقوق نقل اللاعب بنسبة 85%".وأشارت الصحيفة "الفريق البرازيلي يريد الحصول على نسبة من البيع المستقبلي لفيكتور روكي، وهو أمر لن يقبل به برشلونة".ومن المقرر أن تدفع رغبة فيكتور روكي، إدارة ناديه أتلتيكو باراناينسي، للتخلي عن بعض المطالب المالية.