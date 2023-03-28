لاعب برشلونة يوجه تحذيراً لريال مدريد

وكان برشلونة قد حقق الانتصار في الذهاب بنتيجة (1-0)، والتي أقيمت في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".وقال المدافع إيريك جارسيا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الأمور تبدو جيدة للغاية بالنسبة لبرشلونة، ونحن سعداء جدا، حيث نتواجد في المسار الصحيح للتتويج بالليجا".وأضاف" "في غرفة ملابس برشلونة، مقتنعون بأنهم سينهون الموسم بتحقيق الأهداف الكبيرة"وأردف: "منذ أسابيع كان هناك حديث عن إمكانية الفوز بالثنائية، والتي ستكون ثلاثية إذا أضفنا كأس السوبر".وحول مواجهة ريال مدريد الأسبوع المقبل قال: "يجب علينا حسم المباراة الإياب الأسبوع المقبل في كأس الملك".يذكر أن جارسيا أصبح الخيار الخامس بالنسبة لتشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، في اختياراته لقلب الدفاع.ومع الإصابات التي لحقت بكريستنسن وأراوخو، يمكن أن يحظى جارسيا بفرصة للمشاركة في المباريات المقبلة.وخاض جارسيا هذا الموسم بقميص برشلونة 21 مباراة، بمعدل 1288 دقيقة.