شكوى جديدة ضد برشلونة: مخالفات بصفقة

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية قدم نادي بولتون الإنجليزي شكوى ضد برشلونة لدى الفيفا، مدعيا وجود مخالفات في تعاقد البارسا مع ماركوس ألونسو بالصيف الماضي.وسبق أن قدم نادي "يونيون أدارف" شكوى مماثلة في الفيفا ضد برشلونة قبل شهر.ويعتقد الناديان أن الصفقة ليست مجانية، لذا يطالبان برشلونة بسداد حقوق الرعاية، لأن ألونسو مثلهما أثناء فترة الناشئين.ويرى الناديان أن انتقال ألونسو إلى برشلونة، كان جزءاً من توقيع بيير إيميريك أوباميانج مع تشيلسي، وليس منفصلا.ويستند بولتون ويونيون أدارف في الشكوى إلى أن أوباميانج انتقل إلى البلوز مقابل 12 مليون يورو فقط، أقل كثيرا من قيمته السوقية.