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العراق يهزم عُمان ويحرز المركز الخامس في بطولة الدوحة
Alsumaria Tv
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احرز المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم المركز الخامس في بطولة الدوحة الدولية تحت 23 عاماً بعد فوزه على نظيره العُماني بهدف نظيف.
وسجل هدف المنتخب الاولمبي اللاعب حسين عبد الله في الدقيقة (76).
وانطلقت البطولة للمنتخبات الأولمبية في قطر بمشاركة عشرة منتخبات آسيوية.
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