أهداف تاريخية لميسي.. وإنجاز جديد في فوز كبير للأرجنتين

ووصل هداف الأرجنتين عبر العصور إلى الهدف رقم مئة عندما افتتح التسجيل بتسديدة منخفضة بعد 20 دقيقة، حسب رويترز.وعزز نيكولاس جونزاليز من تفوق صاحبة الأرض، قبل أن يضيف ميسي هدفه الثاني بتسديدة رائعة في الدقيقة 33.وبعد ذلك بدقيقتين صنع ميسي الهدف الرابع لزميله إنزو فرنانديز.وأكمل اللاعب البالغ عمره 35 عاما الثلاثية قبل ثماني دقائق من الاستراحة ليصل إلى 102 هدف.وهز البديل أنخيل دي ماريا الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 78، ثم اختتم جونزالو مونتيل، الذي أحرز ركلة الترجيح الحاسمة أمام فرنسا في نهائي كأس العالم، الأهداف في الدقيقة 87، وفق رويترز.ويذكر أنه، في وقت سابق، حصل تكريم مؤثر للأرجنتين وميسي من اتحاد أميركا الجنوبية، وفق فرانس برس.وأكد ميسي خلال تكريمه مع منتخب بلاده، الإثنين، في الباراغواي من قبل اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) لكرة القدم، بعد احراز لقب مونديال قطر 2022 أن "الوقت كان قد حان لتتويج منتخب أميركي جنوبي بلقب كأس العالم".وشهد ميسي إزاحة الستارة عن تمثال له سيوضع في متحف الاتحاد القاري إلى جانب تمثالي الأسطورتين الراحلتين البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييغو مارادونا.وكانت "ليلة النجوم" مؤثرة للاعبي المنتخب ومدربهم ليونيل سكالوني الحاضرين في أسونسيون مقر الاتحاد القاري، وفق فرانس برس.وقال ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات "أنا في غاية السعادة. هذا ما كان ينقصني. تمكنت من تحقيق كل شيء في كرة القدم. أشكر زملائي لهذه الهدية الجميلة التي قدموها لي. الآن، بمقدوري الاستمتاع بما تبقى (من مسيرته)، مهما حصل".ونجح ميسي، وفي مشاركته الخامسة في كأس العالم، بإحراز اللقب المرموق ليضيفه إلى كوبا أميركا ومجموعة رائعة من الألقاب على صعيد الأندية، معظمها مع برشلونة الإسباني.وأهدته المغنية الأرجنتينية سوليداد باستوروتي أغنية "برينديس" التي غنتها لمارادونا، قائد الأرجنتين نحو لقبها الثاني في المونديال عام 1986 بمجهود فردي رائع.