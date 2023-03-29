اسرار إقالة ناغلسمان من تدريب بايرن ميونيخ: 6 لاعبين قادوا المؤامرة!

وبدأت معلومات إقالة ناغلسمان في الانتشار كالنار في الهشيم، في وقت متأخر من ليلة الخميس 22 مارس/آذار 2023، حتى تحوّلت إلى أمر واقع بعد ذلك بأقل من 24 ساعة.6 لاعبين تآمروا على ناغلسمانكانت الخسارة التي تلقاها الفريق "البافاري" من مضيفه باير ليفركوزن في الجولة السابقة من الدوري الألماني بنتيجة 1-2، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، والتي فقد بسببها بايرن صدارة "البوندسليغا" لصالح بوروسيا دورتموند.وكشفت صحيفة Bild الألمانية الموثوقة، سبباً جديداً لإقالة ناغلسمان ويتعلق بعلاقته المتوترة مع ستة من لاعبي العملاق "البافاري".لكن صحيفة marca الإسبانية أكدت أن العدد قد يصل إلى سبعة، وأضافت إليهم اسم البرتغالي جواو كانسيلو، الذي انضم إلى بايرن في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة.وتوترت علاقة ناغلسمان بالحارسين مانويل نوير وسفين أولريتش، وهما أول اسمين في القائمة "السوداء"، حسب وصف الصحيفة الإسبانية، على خلفية إقالة توني تابالوفيتش، مدرب حراس المرمى السابق.ويرى نوير وأولريتش أن قرار الإقالة غير مبرر وليس مفهوماً.وانضم إلى تلك القائمة، الرباعي سيرج غنابري، ليروي ساني، جمال موسيالا، وساديو ماني، حيث كانت العلاقة بينهم وبين المدرب فاترة، وهم من أصحاب الخبرة والمكانة الكبيرة في الفريق.حتى كانسيلو الذي تعرّف على ناغلسمان من شهرين فقط، لم يبدُ مرتاحاً لطريقة عمل المدرب، صاحب الـ35 عاماً، على اعتبار أنه لم يحصل على الدور الذي يتوقعه، ولم يتوان في إظهار غضبه من ذلك أثناء الحصص التدريبية.وتشير "ماركا" إلى أن ناغلسمان لم يكن على علاقة متوترة مع الجميع، بل احتفظ بدعم بعض النجوم المؤثرين أيضاً، مثل غوشوا كيميتش وليون غوريتسكا، اللذين خرجا بتصريحات علنية انتقدت قرار إقالته.مسيرة ناغلسمان مع بايرن استمرت 19 شهراًوفي المجمل فإن كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى انتهاء عهد ناغلسمان بعد 19 شهراً من توليه تدريب الفريق، وبداية عصر جديد مع مواطنه توماس توخيل.ويبدأ عهد توخيل بتحدٍّ كبير يتمثل في إعداد لاعبيه في ظرف 4 أيام بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، من أجل موقعة بوروسيا دورتموند، في قمة الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني.ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب أليانز أرينا يوم السبت 1 أبريل/نيسان 2023، ويسعى بايرن (51 نقطة) لاستعادة صدارة "البوندسليغا"، بينما يطمح ضيفه بوروسيا دورتموند (52) إلى التمسك بها، ولمَ لا الابتعاد بها في حال الفوز.