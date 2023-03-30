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نيمار يخسر مليون يورو في لعبة إلكترونية.. ويوثق ذلك بفيديو
Alsumaria Tv
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خسر النجم البرازيلي ومهاجم باريس سان جرمان، نيمار، مبلغ مليون يورو، في لعبة بوكر على الإنترنت.
وحسبما ذكر موقع sportskeeda، فإن خسارة نيمار لهذا المبلغ جاءت بعدما لعب "القمار" لمدة ساعتين.
ولم يكن نجم باريس سان جرمان منزعجا من الخسارة، حيث تظاهر مازحا بالبكاء، وشغل بعد ذلك موسيقى حزينة، وقال ساخرا إنه سينشر المقطع على يوتيوب.
وكان نيمار قد خضع لجراحة ناجحة في كاحله بمستشفى "سبيتار" في قطر هذا الشهر، بعد إصابة تعرض لها خلال المواجهة مع ليل في 19 شباط.
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