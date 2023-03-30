عقب إقالة ناغلسمان.. توني كروس ينتقد إدارة بايرن ميونخ

وقال كروس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ما حدث لم يكن طبيعيا، لقد قالوا إنهم سيدعمون ناجلسمان لأنه مشورع طويل الأمد، وحدث العكس".وأضاف: "إذا كانت هذه قراراتهم الرياضية فليوضحوا، لكن في لحظة من الزمن جعلونا نعتقد أنهم كانوا معه ويدعمونه، ولم تكن الطريقة التي تصرفت بها إدارة بايرن ميونخ جيدة".ولعب كروس بقميص بايرن ميونخ في الفترة بين 2007 و2014، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 25 مليون يورو.ورحل كروس عن صفوف البافاري، بسبب عدم توافقه مع المسؤولين الذين كانوا يتولون رئاسة النادي الألماني في ذلك الحين، ولم يوافق على عرض التجديد الذي قدمه له أولي هونيس رئيس النادي السابق.