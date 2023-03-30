القوة الجوية يهزم النجف ويعتلي صدارة الدوري الممتاز

تمكن فريق القوة الجوية، اليوم الخميس، من هزيمة نظيره النجف بهدفين نظيفين في مباراة مؤجلة من الدوري الممتاز.



وسجل شريف عبد الكاظم هدفي الفوز للقوة الجوية في المباراة التي أقيمت على ملعب النجف. وبهذا الفوز يعود القوة الجوية الى صدارة الدوري برصيد 44 نقطة يليه الشرطة برصيد 42 نقطة، وبقي النجف في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

