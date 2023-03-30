في الميركاتو الصيفي.. حديث عن صفقة ذهبية لريال مدريد

ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم بوروسيا دورتموند، لتعزيز صفوف الملكي.وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن دورتموند يطلب أكثر من 100 مليون يورو من أجل التخلي عن بيلينجهام.وتابع: "بيريز سيلجأ إلى زين الدين زيدان (المدرب السابق للميرينجي) للمساعدة في ضم بيلينجهام الذي يحظى باهتمام ليفربول ومانشستر سيتي".وأتم: "بيريز يعرف أن زيدان هو معشوق بيلينجهام، ويأمل رئيس الريال أن يساعد المدرب الفرنسي بمكالمة منه في إقناع جود بالانضمام للمرينجي".