بنزيما يقترب من اللعب في الدوري السعودي

وقال الإعلامي عبدالرحمن العامر المذيع بقناة (SBC) السعودية إن كريم بنزيما اقترب من اللعب في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.وأوضح: "هناك مفاوضات مع أحد الأندية السعودية، وهي في مراحلها الأخيرة، وبنزيما يقترب من التواجد داخل الدوري السعودي".ورفض عبدالرحمن العامر الإفصاح عن اسم النادي الذي يتفاوض مع كريم بنزيما، مكتفيًا بالقول إن المهاجم الفرنسي وافق على اللعب بالدوري السعودي، والمفاوضات في مراحلها الأخيرة.يذكر أن عقد كريم بنزيما ينتهي مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، لكن إدارة الفريق الملكي لديها ثقة في الحفاظ على خدمات المهاجم الفرنسي.ويحتوي عقد بنزيما مع ريال مدريد على بند يمكنه من التجديد لموسم إضافي، وذلك حال حصوله على الكرة الذهبية، ولكن سيتم تأجيل حسم أمره بنهاية الموسم.وخاض كريم بنزيما 632 مباراة مع ريال مدريد وسجل 341 هدفاً وصنع 164.