الدوري الإسباني.. أزمة في برشلونة قبل مواجهة إلتشي

ويلتقي البارسا مع نظيره فريق إلتشي ضمن منافسات الجولة الـ27 من زمن مسابقة الليجا، يوم غد السبت الموافق الأول من أبريل.ويدخل النادي الكتالوني اللقاء وهو متربع على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 68 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني من سلم الترتيب.ويواجه المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب البلوجرانا، أزمة قبل اللقاء المرتقب أمام إلتشي، حيث شهدت تدريبات أمس الخميس للاستعداد للمباراة، غياب نجم الفريق.وبحسب ما كشفته صحيفة “SPORT” الإسبانية، أن اللاعب الأوروجواياني، رونالد أراوخو، نجم صفوف البارسا تغيب عن حضور الجلسة التدريبية أمس، وفي حال عدم حضوره اليوم؛ سيصعب من فكرة مشاركته أمام إلتشي يوم السبت.وسبق وأن أعلن النادي الكتالوني عن إصابة أراوخو يوم 20 من شهر مارس الجاري، وأن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين، ولكن سيكون نجم البارسا مستعد للمشاركة في مباراة ريال مدريد في الكأس يوم 5 أبريل.