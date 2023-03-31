تشافي بشأن عودة ميسي: الوقت غير مناسب للحديث عنها

وقال تشافي خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة إلتشي في الليجا "أنا وميسي أصدقاء، هناك بيننا تواصل قوي".وأضاف :"سأكون أول من يدعم عودة ميسي، لكني أعتقد أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن هذا وسط المنافسة على لقبين هذا الشهر".وأشار إلى أنه "لكي تتحول مسألة صفقة ميسي إلى حقيقة "ينبغي أن تحدث العديد من الظروف" موضحا أيضا أن عودته ستعتمد على إرادة اللاعب".وتابع "إذا أراد العودة، سنستمع إليه. سأكون أول من ينضم إلى الرأي المطالب بضم ميسي، الفريق يركز حاليا على الفوز بالألقاب في فترة ما بعد ميسي".