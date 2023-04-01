اليوم.. 3 أرقام "قياسية" تنتظر صلاح خلال مواجهة الليفر والسيتي

ويتطلع محمد صلاح إلى تحقيق المزيد من الأرقام القياسية مع ليفربول، بعد أن أصبح الهداف التاريخي "للريدز" في الدوري الإنجليزي الممتازالبريمير ليغ.ووصل محمد صلاح إلى هدفه رقم (129) بقميص "الريدز"، من بوابة مانشستر يونايتد، ليصبح الهداف التاريخي للفريق في "البريميرليغ" منذ انطلاق البطولة الموسم (1991-1992)، متجاوزا المهاجم الإنجليزي السابق روبي فاولر صاحب الـ(128) هدفاً.وفي حال نجح النجم المصري في هز شباك مانشستر سيتي، فسيصبح الهداف التاريخي لليفربول خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتساوى الآن مع المهاجم الإنجليزي السابق مايكل أوين برصيد (55) هدفاً.كما يسعى الفرعون المصري لهز شباك مانشستر سيتي في (4) مباريات متتالية خلال موسم واحد، بعدما حقق ذلك في بطولة الدرع الخيرية والدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل ضد فريق واحد منذ الموسم (1986-1978)، حين حقق الأسطورة إيان راش ذلك أمام إيفرتون.وسجل محمد صلاح خلال الفترة التي قضاها في "أنفيلد" (10) أهداف في شباك مانشستر سيتي، ويفصله هدف واحد لمعادلة رقم كل من جوردون هودجسون (11 هدفا) والسير كيني دالغيش (11 هدفا)، ويتصدر إيان راش القائمة برصيد (15) هدفاً.ويواصل محمد صلاح رحلة الزحف نحو قمة هدافي ليفربول، حيث يحتل حاليا المركز السابع في قائمة أكثر لاعبي "الريدز" تسجيلا للأهداف على مر التاريخ في جميع البطولات.وخاض محمد صلاح (30 عاما) هذا الموسم 39 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 22 هدفا، إضافة إلى 11 تمريرة حاسمة.