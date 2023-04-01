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برشلونة يعترف بمفاوضات إعادة ميسي.. إليك التفاصيل

رياضة

2023-04-01 | 04:16
برشلونة يعترف بمفاوضات إعادة ميسي.. إليك التفاصيل
2,248 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

أقر نادي برشلونة وبشكل رسمي، بأنه يتواصل حالياً مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل بحث مسألة عودته إلى "البلوغرانا".


وخلال مؤتمر صحفي سُئل رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة، حول إذا ما كان يرغب شخصياً في عودة ميسي، فأجاب على الفور: "أود أن أقول نعم لكل شيء".

وقال يوستي في تصريحات أبرزتها صحيفة marca الإسبانية: "ليو وعائلته يعرفون مدى مودتي اتجاههم، وقد تواصلنا معهم في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "إذا تحدثنا عن لا ماسيا فإننا نتحدث تلقائياً عن ليو، لذا أود أن يعود إلينا، ليس فقط على المستوى الرياضي، بل لأن القصص الجميلة في الحياة يجب أن تنتهي بشكل جيد".

وتابع يوستي: "عندما تكون في حالة حب فإنك تريد الاستمرار فيها حتى عند الانفصال، سنكون دائمين في حالة حب تجاه ميسي، وهو أيضاً يحب برشلونة والمدينة، أنا من الأشخاص الذين يؤمنون بأن القدر حكيم".

ورحل ميسي عن برشلونة في أغسطس/آب عام 2021، بعد 17 موسماً قضاها بألوان "البلوغرانا"، عقب فشل النادي في توقيع عقد جديد معه، بسبب قانون سقف الرواتب المفروض من رابطة الدوري الإسباني، والأزمة المالية الخانقة التي مرّ بها برشلونة.

*تشافي يعلق على احتمال عودة ميسي

من جهته، لم ينكر تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، رغبته في عودة ميسي، لكنه أشار إلى أن الوقت الراهن ليس مناسباً للحديث عن هذا الموضوع.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي على هامش مباراة برشلونة وإليتشي في "الليغا": "بالطبع أنا أحب ميسي، لقد رأيته يكبر وقد كان شريكي، أعرف قيمته بملاعب كرة القدم، بالنسبة لي هو لاعب مثالي".

وأضاف: "من الطبيعي أن يكون هناك أمل لرقصة أخيرة، وأفضل ما سيحدث هو الاحتفال مع الجماهير في كامب نو بهدف ضد مدريد، هم متحمسون لذلك وهذا يجعلني أشعر بالفخر".

وتابع تشافي مستدركاً: "لكن عودته تعتمد على العديد من العوامل، تعتمد على قانون اللعب المالي النظيف أكثر من إرادة ليو، إنه يعلم أن برشلونة منزله لكن يحب أن تتوافر الظروف لعودته".

وأوضح: "إذا قرر ليونيل أنه يريد أن يعود إلينا فسنستمع إليه، وسأكون أول من يفعل ذلك".

واستدرك تشافي: "لكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن هذا الأمر، فنحن ننافس على لقبين ونقترب من نهاية الموسم".

وواصل: "أريد تأكيد أننا على أعتاب خطوة واحدة من تحقيق أول نجاح في مرحلة ما بعد ميسي، نحن حالياً في معركة صعبة من أجل الحصول على لقبين هامين".

وأتمَّ: "لا أدري لماذا تتحدثون عن الموسم المقبل، نحن ننافس على الألقاب وأنتم (الصحفيين) تغيّرون المواضيع، هذا ليس أفضل وقت لمناقشة الأمر بالنسبة للنادي واللاعبين".

ويقترب برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019، إذا يبتعد بفارق 12 نقطة عن غريمه ريال مدريد، قبل 12 جولة من نهاية المسابقة.

كما اقترب الفريق من بلوغ نهائي كأس ملك إسبانيا، ولكن قبل ذلك عليه مواجهة غريمه ريال مدريد في مباراة الإياب لنصف النهائي، والمقررة يوم 5 أبريل/نيسان 2023 على ملعب سبوتيفاي كامب نو، علماً بأن "البلوغرانا" فاز ذهاباً في مدريد بنتيجة 1-0.

*راتب ميسي مع برشلونة
في هذه الأثناء، فجّر برنامج El Chiringuito الإسباني الشهير مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بالراتب الذي عرضته إدارة برشلونة على ميسي، في حال قرر الثاني العودة إلى الفريق.

وأكد الصحفي الإسباني خوسيه ألفاريز، أن برشلونة عرض على ميسي راتباً سنوياً يتراوح بين 6 و7 ملايين يورو فقط.

وأوضح الصحفي أن برشلونة سيعمل على تعويض ميسي عن هذا الراتب الضئيل، ببنود تتعلق بالتسويق وحقوق الصورة.

وعند مقارنة عرض برشلونة بما قدمه باريس سان جيرمان للأرجنتيني من أجل تمديد العقد (40 مليون يورو)، يمكن وصف اقتراح "البلوغرانا" بأنه "عرض منخفض وهزيل"، وفق ألفاريز.
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