كاساس: هدفنا الرئيسي هو الارتقاء بالكرة العراقية

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لـ السومرية نيوز، أن "كاساس رحب بمدربِ منتخب الناشئين أحمد كاظم وزملائه، مؤكداً على لتعاون ما بين الأجهزةِ الفنيّة للمنتخبات، وحتى مَن يرغب من الأندية لفتح قنواتِ التواصل معنا، موضحاً أن الهدفَ الرئيسيّ هو تطويرُ الكرة العراقيّة والارتقاء بها".وشرحَ كاساس، وفق البيان، "بعض الأمور الفنيّة التي تخصُّ المنتخبَ الوطني وعدداً من التدريباتِ التي قد يستفيد منها الجهازُ الفنيّ لمنتخب الناشئين، واستمعَ لعددٍ من الأسئلةِ والاستفسارات، لافتاً إلى أن هذه الزيارة ستكون بوابةً للتعاون مع منتخبِ الناشئين، حيث ستكون هناك زياراتٌ متكررةٌ بين الجهازين من أجل تطوير إمكانياتِ اللاعبين".من جهته، قدّم مدربُ منتخب الناشئين أحمد كاظم "شكره للمُدربِ الإسباني كاساس على حُسن الاستقبال وإبداء رغبةِ التعاون الدائم، منوهاً إلى أنه يرغبُ بالاستمرارِ في التواصل مع الجهاز الفنيّ الإسبانيّ، ومنحهم الضوءَ الأخضر لحًضور التدريباتِ الخاصة بالناشئين في أي وقتٍ يرغبون".وقال كاظم، إن "الاستفادةَ من خبرة الجهاز الفنيّ للمنتخب الوطنيّ هدفٌ بالنسبةِ لنا، خصوصاً أن كاساس يبدي تعاوناً في هذا الجانب، وبالتالي ستتكرر الزياراتُ بين الجهازين".وأضاف: "الزيارةُ كانت مثمرةً جداً وذات فائدةٍ فنيّة نأمل أن تنعكسَ على إعدادِ منتخبِ الناشئين في الفترةِ المُقبلة".