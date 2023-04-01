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الكشف عن سبب رفض فينيسيوس ارتداء قميص الاساطير في مدريد

رياضة

2023-04-01 | 11:48
الكشف عن سبب رفض فينيسيوس ارتداء قميص الاساطير في مدريد
744 مشاهدة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن سر رفض البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، ارتداء قميص الأساطير الشهير في الميرنجي، بدءًا من الموسم المقبل.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن ريال مدريد ينوي مكافأة فينيسيوس بمنحه قميص الأساطير رقم (7) في الموسم الجديد، مع اقتراب رحيل البلجيكي إيدين هازارد.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن فينيسيوس قد رفض هذا المقترح، خاصة أن هذا القميص له رونقه، ويحمل صاحبه مسؤولية كبيرة جدا داخل الفريق، ومن الممكن أن يضع على اللاعب ضغطا كبيرا.

وأضافت: "فينيسيوس أبلغ النادي بالفعل، أن رغبته بعد حصوله على الرقمين 28 و20، هي ارتداء الرقم 11 الذي يحمله زميله ماركو أسينسيو حاليًا.

وينتهي تعاقد أسينسيو مع ريال مدريد، في ختام الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.
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