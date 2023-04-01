كشف حقيقة اقتراب بنزيما من الدوري السعودي

وينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد في صيف 2023، وبالتالي يستطيع التوقيع مجانا مع أي فريق.وسبق أن زعمت شبكة SBC السعودية، أن بنزيما اقترب بقوة من اللعب في الدوري السعودي، بعد أن وصلت المفاوضات معه إلى المراحل الأخيرة.ووفقاً لصحيفة "ماركا"، فإن بنزيما يركز الآن على إنهاء الموسم بأفضل مستوى ممكن، ولا تزال رغبته الأولى هي الاستمرار لموسم آخر مع الملكي.وأشارت إلى أن بنزيما سيوقع على عقد جديد مع ريال مدريد، ما لم تحدث مفاجآت.وأوضحت أن القرار النهائي لبنزيما بشأن التجديد سيتخذ في نهاية الموسم، أو عند وضوح مستقبل الملكي.وسبق أن زعمت عدة تقارير بأن كريم بنزيما يربط تجديد عقده ببقاء المدرب كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد لموسم آخر.