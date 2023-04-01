آرسنال يحلق في صدارة الدوري الإنجليزي

واصل آرسنال التحليق في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتغلب على ضيفه ليدز يونايتد (4-1)، مساء اليوم السبت، في ملعب الإمارات، ضمن لقاءات الجولة 29.





ورفع آرسنال رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد ليدز عند 26 نقطة في المركز 17.

وسجل رباعية آرسنال جابريل جيسوس في الدقيقتين (35، و55) وبن وايت (47) وجرانيت تشاكا (84)، بينما سجل هدف ليدز الوحيد راسموس كريستينسين (76).ورفع آرسنال رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد ليدز عند 26 نقطة في المركز 17.