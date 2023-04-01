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جيسوس يجدد عقده مع نابولي لغاية 2025
Alsumaria Tv
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جدد المدافع البرازيلي خوان جيسوس تعاقده، اليوم السبت، مع نابولي حتى عام 2025 مع وجود بند يتيح له التجديد لعامين إضافيين.
وقال النادي الإيطالي في بيان له: "يعلن نابولي عن تجديد تعاقد خوان جيسوس حتى عام 2025 مع خيار التمديد حتى يونيو/حزيران 2027".
وأصبح المدافع البرازيلي أحد الأعمدة الرئيسية للفريق بالنسبة للمدرب لوتشيانو سباليتي الذي كل مرة يحتاج فيها لخدماته يجد استجابة قوية وثباتا كبيرا.
وشارك جيسوس خلال 11 مباراة مع نابولي هذا الموسم في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل هدفين إحداها في الدوري والآخر في الكأس.
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