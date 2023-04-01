برشلونة يهزم إلتشي ويلامس لقب الليغا

واصل برشلونة سلسلة انتصاراته، بالفوز بنتيجة (4-0)، خلال مواجهة إلتشي، مساء اليوم السبت، على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، ضمن منافسات الجولة ال27 من الدوري الإسباني "الليجا".

وسجل لبرشلونة، ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقائق 20 و66، أنسو فاتي 56، وفيران توريس 70.



وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 71 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 13 نقطة في المركز الأخير.