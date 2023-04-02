بعد الانتصار الأخير.. ليفاندوفسكي يحقق رقمًا "مميزًا" في الليغا

وتمكن اللاعب من افتتاح التسجيل خلال المواجهة التي جمعت البرشا امام منافسه إلتشي على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني "الليغا".وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة بالهدف الأول في الدقيقة 20.وكشفت شبكة اوبتا للإحصائيات، ان ليفاندوفسكي افتتح التسجيل 7 مرات هذا الموسم في الليجا حتى الآن، أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة.يذكر ان ليفاندوفكسي احرز هدفه الثاني في هذا اللقاء خلال الدقيقة 66.