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الشرطة يهزم الديوانية ويتمسك بصدارة الدوري الممتاز
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
تمكن نادي الشرطة، اليوم الاحد، من هزيمة نادي الديواني والتمسك بصدارة الدوري الممتاز ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري.
وشهدت المباراة التي اقيمت على ملعب النجف الدولي هزيمة نادي الديوانية بثلاثة اهداف دون رد سجلها للشرطة كل من احمد فرحان في الدقيقة 6 ومحمد داوود ياسين في الدقيقة 66 وادريسا نيانغ في الدقيقة 75 من زمن المباراة.
وبهذا الفوز تصدر الشرطة ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة اما نادي الديوانية فبات في المركز الاخير برصيد 6 نقاط.
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