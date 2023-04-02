شكوى جديدة ضد برشلونة.. هذه تفاصيلها

وتغلب برشلونة على إلتشي بنتيجة (4-0)، على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، بالجولة 27 من الدوري الإسباني.وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن إلتشي يستعد لتقديم شكوى ضد برشلونة لإشراكه جافي صاحب الـ 18 عاما.وأكدت: "هذه الشكوى لن تؤدي إلى أي شيء، لأن برشلونة استفسر قبل إشراك جافي أمام إلتشي".وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن برشلونة يشعر بالهدوء لأنه حصل بالفعل على موافقة رابطة الليجا والاتحاد الإسباني، يوم الجمعة الماضي.ويعاني جافي من مشكلة، بعدما تم رفض تسجيله ضمن قائمة الفريق الأول، وأعيد تسجيله مجددا كلاعب في صفوف فريق الشباب ويرتدي القميص رقم 30.وسيسعى برشلونة لتسجيل جافي ضمن الفريق الأول قبل بداية الموسم المقبل، وتوثيق العقد الجديد، تفاديا لرحيله مجانا.