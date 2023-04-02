العراق يحصد ثلاث جوائز في "ليلة الاساطير"

حصد العراق ثلاث جوائز في مجال الرياضة خلال حفل "ليلة الاساطير" في الإمارات.

ونال العراق، اليوم الاحد، جوائز سكاي نيوز في العاصمة الاماراتية ابو ظبي.

وحصل الاتحاد العراقي أفضل اتحاد عربي خليجي، وجلال حسن- افضل حارس خليجي، وأيمن حسين - أفضل مهاجم خليجي.

وتوج العراق بلقبه الرابع في كأس الخليج العربي لكرة القدم، بفوزه على عُمان 3-2، في النهائي الذي اقيم في كانون الثاني 2023 على ملعب البصرة الدولي.