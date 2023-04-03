تشافي يكشف عن نيته تجاه غارسيا

وتعاقد برشلونة مع غارسيا قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، لكن المدافع الإسباني الشاب فشل في حجز مركز أساسي في تشكيل الفريق منذ أن انضم للفريق الكتالوني.وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن تشافي هيرناندز ينوي الدفع بإيريك غارسيا في مركز خط الوسط المدافع خلال الفترة القادمة؛ على أمل الاستفادة من قدراته بشكل أكبر.ويعاني برشلونة في مركز خط الوسط المدافع بسبب غياب فرينكي دي يونغ وبيدري للإصابةوقالت سبورت إن غارسيا سيكون بمثابة تعاقد جديد للفريق حيث سينضم إلى مجموعة خط الوسط.ويعتمد برشلونة بشكل كبير في الدفاع على كوندي وألونسو وأراوخو؛ ما قلل فرص إيريك غارسيا في الحصول على مزيد من الدقائق على الرغم من أنه جاء للمشاركة كأساسي مع الفريق، وهو سبب مغادرته مانشستر سيتي.ويستعد برشلونة لمواجهة غريمه ريال مدريد للمرة الرابعة في 2023، يوم الأربعاء، في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا بأفضلية الفوز 1-صفر ذهابا.