لجنة الانضباط تصدر حزمةً من القرارات

وقال اتحاد الكرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان اللجنة اتخذت عدة قرارات وكما يلي:- تمت مناقشةُ تقارير الطاقم التحكيمي ومشرف المباراة والمنسق الأمنيّ لمباراة فريقي النجف والقوة الجويّة التي جرت في ملعب النجف الأشرف بتاريخ 2023/3/30 ضمن مبارياتِ الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم 2023/2022 وما رافقها من أحداثٍ مؤسفةٍ بدرت من دكةِ احتياط فريق النجف والاعتداء السافر والغريب تجاه مشرف المباراة .. وبعد الاطلاع على كل الأولياتِ ودراسة التقارير أعلاه، كما اطلعت اللجنة على مقاطع الفيديو التي تثبت اعتداء (فاضل محمد علي) مشرف فريق نادي النجف وضربه للسيد (مالح مهدي) مشرف المباراة بدون أي سببٍ، وهذه الحالةُ تحدثُ للمرة الأولى في دورينا، وكذلك التهديد من قبل (عبد الغني شهد) مدرب فريق النجف الأشرف لمشرف المباراة والتلفظ بألفاظٍ بعيدة عن الروح الرياضيّة، واستمر التجاوزُ رغم طرده من قبل حكم المباراة بالقول (سوف يزين شاربه إذا طلعت من الملعب اليوم).. عليه، ولكل ما تقدم، قررت اللجنة ما يلي :-1. معاقبة (فاضل محمد علي) مشرف فريق النجف بالإيقاف لمدة خمس سنواتٍ من دخول الملاعب وعدم المشاركة في أي نشاطٍ خاصٍ بكرة القدم استناداً لأحكام المادة 7/6/52 وبدلالة المادة 9 بفقراتها 3 / 10 / 11 من لائحةِ الانضباط .2 .معاقبة (عبد الغني شهد) مدرب فريق النجف بالإيقاف لنهاية الموسم ومنعه من دخول الملاعب ومرافقة فريقه استناداً لأحكام المادة 4/52 من لائحةِ الانضباط .3 . معاقبة نادي النجف بغرامةٍ ماليةٍ قدرها (10000000) عشرة ملايين دينار استناداً لأحكام المادة 7/52 من لائحة الانضباط وبدلالة المادة 9 / فقرة 11/9/8 من لائحةِ الانضباط وبدلالة الفقرة 3 ط من نظام المسابقات والذي تنص (للجنة التنفيذيّة أو لجنة المسابقات أو لجنة الانضباط فرض العقوبات التي لم ترد في هذه اللائحة، ولها الحق في مضاعفةِ العقوبات جميعها أو جزء منها أو رفعها).4 . واستناداً لنص المادة 42 / أ من لائحةِ الدوري الممتاز للموسم الكروي 2022 / 2023 (تدفع الغراماتُ المفروضة على أي نادٍ أو لاعبيه أو ممثليه أو ملاكه التدريبي الى الاتحادِ من قبل النادي خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ إصدارِ العقوبة أو يتم خصمها تلقائياً من عوائد النادي لدى الاتحاد إن وجدت، وبخلافه يمنع النادي من خوض مباراته ويعد خاسراً (0-3) في أول مباراة يخوضها في جدول مباريات الدوري ضمن مدة العقوبة) .* وناقشت اللجنةُ تقريري الطاقم التحكيمي ومشرف مباراة ناديي عفك والناصرية التي جرت في ملعب نادي عفك ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم 2023/2022.. وعند الاطلاع على كل الأولياتِ تبينَ للجنة دخول جماهير نادي الناصرية الى ساحةِ الملعب لمحاولة الاعتداء على الطاقم التحكيمي بعد تسجيل نادي عفك هدفه الأول، ولولا تدخل لاعبي نادي الناصرية ورجال أمن الملاعب في الملعب لحدثت كارثة، وكـان هذا عند الدقيقة 19 واستمرت هذه الجماهير بالاعتداء والتجاوز ورمي الحجارة وقناني الماء داخل الملعب، وكانت هناك محاولاتٌ لتهدئة الأمور لغرض استئناف المباراة إلا إنها باءت بالفشل، وبقي الحال على ما هو عليه لحين الدقيقة 52، حيث اعلن الطاقم التحكيمي تعليقَ المباراة لعدم إمكانية استئناف اللعب وحفاظاً على سلامة الطاقم التحكيمي ومسؤولي المباراة .. وتم استدعاء الطاقم التحكيمي للوقوف على حقيقة أحداث المباراة بشكلٍ أفضل والاستماع لهم بالتفصيل، حيث أكدوا ما ذكر في اعـلاه، وفي تقريرهم بأنهم علقوا المباراةَ لعدم إمكانية استمرارها بسبب جماهير نادي الناصرية، إذ إن النادي يعد مسؤولاً عن تصرفات جماهيره التي كانت هي السببَ الرئيسي بعدم إكمال المباراة.. وعليه، ولكل ما تقدم، قررت اللجنة ما يلي :-1. اعتبار نادي الناصرية خاسرًا (0-3) امام نادي عفك استناداً للمادة 67 / 1 وبدلالة المادة 8 / 12 من لائحة الانضباط.2 . حرمان جماهير نادي الناصرية من دخول الملاعب لنهاية الموسم الحالي 2022 – 2023.3. معاقبة نادي الناصرية بغرامةٍ ماليةٍ قدرها ( 3000000 ) ثلاثة مليون دينار عراقي استنادا لنص المادة 67 / 4 / د وبدلالة المادة 3/8 من لائحةِ الانضباط .4 . واستنادا لنص المادة 45 / أ من لائحةِ الدوري الممتاز للموسم الكروي 2022 / 2023 (تدفع الغراماتُ المفروضة على أي نادٍ أو لاعبيه أو ممثليه أو ملاكه التدريبي الى الاتحادِ من قبل النادي خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ إصدارِ العقوبة أو يتم خصمها تلقائياً من عوائد النادي لدى الاتحاد إن وجدت، وبخلافه يمنع النادي من خوض مباراته ويعد خاسراً (0-3) في أول مباراة يخوضها في جدول مباريات الدوري ضمن مدة العقوبة).* وناقشت اللجنة اعتراضَ نادي آليات الشرطة الرياضي حسب كتابهم ذي العدد 181 المؤرخ 2023/3/19 على مشاركة اللاعب (حسين علي رجب) في تشكيلةِ نادي الشباب البصري في مباراتهم التي جمعتهم ضمن دوري الصالات كون اللاعب اعلاه مسجلاً في كشوفات نادي قلعة سكر لكرةِ القدم المكشوفة الذي يلعب ضمن دوري الدرجة الثالثة للموسم 2023/2022 ، ولغرض التأكد من صحة الاعتراض تمت مفاتحةُ الاتحاد الفرعي في ذي قار لكرةِ القدم للاستيضاح منهم ببيان موقف اللاعب، وجاءَ ردهم بموجب كتابهم ذي العدد 25 المؤرخ 2023/3/29 مع مرفقه استمارة مباراة نادي قلعة سكر والضفاف الرياضي التي جرت ضمن دوري محافظة ذي قار والتي شاركَ بها اللاعب المذكور أساسياً ويحمل الرقم ( 8 )، كما زودنا الاتحاد الفرعي باستمارة كشوفات لاعبي نادي قلعة سكر التي تؤكد أنه من ضمن صفوف الفريق .. عليه، ولكل ما تقدم، قررت اللجنة ما يلي :-1. اعتبار نادي الشباب البصري خاسرا (0- 5) وذلك لإشراكه لاعباً ضمن فريق كرة القدم للساحات المكشوفة، واستنادا لأحكام المادة 42 / ب / 6 من نظام المسابقات في الدوري العراقي لكرةِ الصالات والشاطئية للموسم 2023-2022 وبدلالة المادة 33 / 38 / 41 .2. معاقبة اللاعب (حسين علي رجب) بالحرمان من اللعب لمدة سنة واحدة، ويحال ملفه على لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد لتحديد مصيره بعد انتهاء العقوبة استنادا لأحكام المادة 18/10 والمادة 11 / 13 من نظام المسابقات .* وتمت مناقشة تقارير الطاقم التحكيمي ومشرف المباراة لمباراة ناديي الإسكان والعدالة التي جرت في ملعب نادي أمانة بغداد ضمن مباريات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم للموسم 2023/2022.. وبعد الاطلاع على الاوليات كافة، حيث جاءَ في تقرير حكم المباراة بأن نادي الاسكان لم يحضر في الموعد والمكان المتفق عليه كما أيد مشرف المباراة في تقريره عدم حضور فريق الاسكان الى الملعب، وبعد الانتظار لمدة 15 دقيقة بعدها أطلقَ حكم المباراة صفارته لنهاية المباراة، كما طلبنا بيان رأي لجنة المسابقات وجاءَ ردهم بأن فريق العدالة حضر الى الملعب المحدد وبعد انتهاء الوقت المحدد أنهى الحكم المباراة وحسب المادة (17 / هـ ) (إذا تخلف النادي عن حضور المباراة فيعد خاسراً ( 0 - 3 ) مع فرض غرامةٍ ماليةٍ عليه قدرها (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي).. عليه، ولكل ما تقدم، قررت اللجنة ما يلي :-- اعتبار نادي الاسكان خاسرا ( 0 - 3 ) امام نادي العدالة، وفرض غرامة مالية قدرها ( 5000000 ) خمسة ملايين دينار عراقي استنادًا لأحكام المادة 17/هـ من نظام المسابقات .* وناقشت اللجنة الطلبَ المقدم من قبل لجنة الصالات والذي تضمن انسحاب نادي الجيش من مباراته ضد نادي بلدية البصرة وهي المباراة الثانية التي ينسحب منها، حيث انسحب من مباراته امام نادي نفط البصرة والمؤيد من قبل حكم المباراة حسب استمارةِ المباراة بين ناديي بلدية البصرة والجيش، حيث تم إنهاء المباراة بعد انتهاء الوقت القانوني وعدم حضور نادي الجيش، عليه، ولكل ما تقدم، قررت اللجنة ما يلي :1. حرمان نادي الجيش (الفريق المنسحب) من أي مباراةٍ رسميةٍ في المسابقة والتي انسحب منها وتقع عليه العقوبات الآتية.2. يحرم نادي الجيش من مسابقة الدوري العام.3. معاقبة نادي الجيش بغرامةٍ ماليةٍ قدرها (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي .4. هبوط نادي الجيش الى درجة أدنى استناداً للمادة 45 بدلالة المادة 42 من نظام المسابقات لدوري الصالات.