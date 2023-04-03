مورينيو يثير الجدل حول بقائه مع روما

ويرتبط مورينيو بعقد مع روما حتى صيف 2024، لكن مستقبله مع الذئاب لا يزال غير مؤكد، وسط تقارير ربطته بالعودة إلى تشيلسي في الصيف المقبل.وسئل مورينيو عن مستقبله، ليرد وفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا": "أنا لا أتحدث عن مستقبلي مع أصدقائي أو الصحفيين".وأضاف "رئيس النادي التنفيذي (بيراردي) قال قبل عدة أشهر إنني سأبقى لكن هذا تفسيره للأشياء، والأمر نفسه ينطبق على الصحفي إيفان زازاروني".وتابع "لكن من منظور العقد، يتبقى لي عام آخر مع روما، لكن العقود في بعض الأحيان ليست هي الشئ الأكثر أهمية".وكان الصحفي إيفان قال الإسبوع الماضي عبر صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، إن مورينيو قرر البقاء في روما.