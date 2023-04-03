بعد إندونيسيا.. فيفا يجرد البيرو من استضافة كأس العالم تحت 17 عاما

وقال الفيفا في بيان إن "كأس العالم تحت 17 عاما ما زالت قائمة في الفترة بين 10 تشرين الثاني والثاني من كانون الأول مضيفا أن مجلسه سيختار مضيفا جديدا".وأوضح: "تم اتخاذ هذه الخطوة نظرا لعدم قدرة الدولة المضيفة على الوفاء بالتزاماتها لاستكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة".وأضاف الاتحاد: "على الرغم من علاقة العمل الإيجابية للغاية بين الفيفا واتحاد كرة القدم في بيرو، تقرر أنه لا يوجد الآن ما يكفي من وقت لتأمين الاستثمار المطلوب وإكمال العمل اللازم مع حكومة بيرو قبل موعد انطلاق البطولة".وتابع: "يتوجه الفيفا بالشكر لاتحاد كرة القدم في بيرو على جهوده، ويظل منفتحا على تنظيم بطولة في بيرو مستقبلا".وفي الشهر الماضي جرد الفيفا إندونيسيا من حق استضافة كأس العالم تحت 20 عاما بعد غضب بعض السياسيين في الدولة ذات الأغلبية المسلمة بشأن مشاركة "إسرائيل".وكان من المقرر في البداية أن تقام البطولتان في 2021 لكن تم نقلهما إلى 2023 بسبب جائحة كوفيد-19.