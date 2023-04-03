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وجهتان بينهما ريال مدريد.. زيدان يقترب من العودة للتدريب

رياضة

2023-04-03 | 17:31
وجهتان بينهما ريال مدريد.. زيدان يقترب من العودة للتدريب
5,143 مشاهدة

أكد تقرير صحفي إسباني، اقتراب الفرنسي زين الدين زيدان، من العودة للتدريب مرة أخرى.

ورحل زيدان عن ريال مدريد في صيف 2021، ومنذ ذلك الحين لم يتول تدريب أي فريق.

وكان زيدان يأمل في تولي قيادة منتخب فرنسا، عقب مونديال قطر 2022، قبل أن يقرر الاتحاد الفرنسي تجديد عقد المدرب ديديه ديشامب.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن زيدان أبلغ مساعديه، بأنه يستعد للعودة للتدريب في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن هناك وجهتين، بينهما ريال مدريد، من المحتمل أن يقبل زيدان على إحداهما.

وأضافت: "رغم البيان القاسي الذي أصدره زيدان، عقب رحيله عن الميرنجي في ولايته الماضية، إلا أنه يحافظ على علاقة جيدة بالرئيس فلورنتينو بيريز".

وينتهي تعاقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لريال مدريد، بنهاية الموسم المقبل، لكنه من الممكن أن يرحل هذا الصيف، إذا لم يحقق دوري أبطال أوروبا.
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