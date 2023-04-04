خبر سار لمشجعي برشلونة.. ميسي يحسم موقفه مع سان جيرمان

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في تقرير لها أن البرغوث وبي إس جي على وشك الانفصال ومن غير المرجح أن يستمر النجم الأرجنتيني للموسم المقبل في حديقة الأمراء.وأضافت أن هناك عاملًا وأحدًا قد يبقي ليو في صفوف باريس سان جيرمان يتمثل في موافقة ميسي على تخفيض عقده بشكل كبير.كما ينتظر ليونيل ميسي أيضا ضمانات من النادي بشأن المشروع الجديد للفريق وهو أمر أيضا خارج حسابات الإدارة الباريسية في المفاوضات.ولفتت الصحيفة إلى أن خورخي ميسي، والد اللاعب ووكيل أعماله، اتفق مع مسؤولي سان جيرمان في تشرين الثاني الماضي أثناء كأس العالم على الاستمرار لمدة موسم واحد على الأقل.وأوضحت: "لكن الطرفين لم يتفقا حينها على الراتب السنوي أو مدة التعاقد".يذكر أن ميسي قد ترك برشلونة (فريقه السابق) بعدما طالبت الإدارة تخفيض راتبه الضخم وفق تعليمات رابطة الليجا وهو الأمر الذي دفع البرغوث للرحيل.