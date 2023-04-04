يونايتد يضع عينه على نجم بايرن ميونخ

وذكر موقع "ذا أثليتيك"، أن محادثات أولية تدور في أروقة مانشستر يونايتد، بشأن إمكانية ضم ظهير الفريق البافاري نجامين بافارد.ورغم أن أرون وان بيساكا نال الإعجاب خلال الفترة التي قضاها في الملعب، مع إصابة ديوجو دالوت، إلا أن يونايتد ما زال راغبا في ضم ظهير أيمن جديد.وينتهي عقد اللاعب الفرنسي مع بايرن في 2024، ما يعني أنه قد يكون متاحا بسعر زهيد هذا الصيف، إذا لم يمدد عقده.وتميز صاحب ال27 عاما على مستوى النادي والمنتخب الفرنسي في السنوات الأخيرة، وكان عنصرا أساسيا في فوز الديوك بلقب كأس العالم 2018.لكن ظهوره اقتصر على مباراة واحدة في مونديال قطر 2022، وسط تقارير عن حدوث خلاف مع زملائه في غرفة الملابس.