زيدان يضع شرطا لتدريب سان جيرمان.. ما علاقة نيمار

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية": "سيشترط زيدان "طرد" النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من "حديقة الأمراء"، كي يوافق على تدريب سان جيرمان في الموسم المقبل".وأشارت إلى أن "زيدان يرى أن نيمار يتسبب في اضطراب بغرفة الملابس، لذا سيصر على ضرورة رحيله عن النادي الفرنسي".ويتعافى نيمار حاليا من جراحة في الكاحل، ولديه عقد مع سان جيرمان حتى عام 2025.وسبق أن زعمت تقارير بأن نيمار لا يتمتع بعلاقة جيدة بزميله كيليان مبابي في الموسم الحالي، وسبق أن طلب المهاجم الفرنسي من إدارة النادي عرضه للبيع.يذكر أن زين الدين زيدان لا يرتبط حاليا بعقد مع أي ناد، وقالت تقارير إنه يستعد للعودة إلى التدريب في الصيف المقبل.