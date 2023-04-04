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بموقعة يونايتد.. ايقاف ميتروفيتش 8 مباريات بسبب تطاوله على الحكم
Alsumaria Tv
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تم إيقاف الصربي أليكسندر ميتروفيتش، مهاجم فولهام، 8 مباريات بسبب دفعه الحكم كريس كافانج خلال مواجهة فريقه أمام مانشستر يونايتد في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويواجه اللاعب الصربي عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها و5 أخرى، بسبب سلوكه العنيف تجاه حكم اللقاء.
وكان ميتروفيتش قد فقد أعصابه وقام بدفع حكم اللقاء بعدما تلقى زميله بالفريق ويليان بطاقة حمراء للمس الكرة بيده على خط المرمى، وهو الأمر الذي تسبب في حصوله أيضا على بطاقة حمراء.
وانتهى اللقاء بخسارة فولهام (3-1) وخروجه من الدور ربع النهائي للبطولة.
كما تم إيقاف ماركو سيلفا، مدرب فولهام، لمباراتين عقب طرده أيضا في نفس اللقاء، وتوقيع غرامة مالية على نادي فولهام بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني بسبب ما بدر من اللاعبين أثناء المباراة.
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