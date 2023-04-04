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القوة الجوية يهزم كربلاء ويعود لصدارة الدوري
Alsumaria Tv
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تمكن فريق القوة الجوية، الثلاثاء، من الفوز على نظيره كربلاء في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وانتهت المباراة التي اقيمت على ملعب كربلاء بهدفين لهدف.
وبهذا الفوز يكون القوة الجوية قد تصدر ترتيب فرق الدوري برصيد 47 نقطة يليه الشرطة بـ 45 نقطة، اما كربلاء فبقي في المركز 15 برصيد 24 نقطة.
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