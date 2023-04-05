https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452285-638162778244812718.jpg
كلاسيكو الملك.. تشافي يستعين بـ "ورقة رابحة" للتغلب على انشيلوتي
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز – رياضة
قرر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، الرهان على ورقة رابحة، خلال مواجهة ريال مدريد، على ملعب "كامب نو" اليوم الاربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يحتاج تشافي إلى خطة بديلة للتعامل مع غياب ثنائي الوسط فرينكي دي يونج وبيدري عن الكلاسيكو.
وأشارت إلى أن تشافي كان حائرا بين خيارين: إما أن يعتمد على ثلاثي أو رباعي في خط الوسط، لكنه قرر تطبيق الحل الأخير بدخول الإيفواري فرانك كيسي إلى التشكيلة الأساسية للبارسا.
وسيكون كيسي اللاعب الرابع في خط الوسط إلى جانب الثلاثي: سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو وجافي.
وأوضحت أن كيسي كان لاعبا حاسما في مباريات ريال مدريد السابقة، حيث سجل هدف الفوز القاتل (2-1) في كلاسيكو الليجا، بعد أن شارك من مقاعد البدلاء.
كما تسبب النجم الإيفواري في هدف اللقاء الوحيد الذي جاء في مباراة الذهاب أمام الميرنجي بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا 33.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا