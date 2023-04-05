كلاسيكو الملك.. تشافي يستعين بـ "ورقة رابحة" للتغلب على انشيلوتي

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يحتاج تشافي إلى خطة بديلة للتعامل مع غياب ثنائي الوسط فرينكي دي يونج وبيدري عن الكلاسيكو.وأشارت إلى أن تشافي كان حائرا بين خيارين: إما أن يعتمد على ثلاثي أو رباعي في خط الوسط، لكنه قرر تطبيق الحل الأخير بدخول الإيفواري فرانك كيسي إلى التشكيلة الأساسية للبارسا.وسيكون كيسي اللاعب الرابع في خط الوسط إلى جانب الثلاثي: سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو وجافي.وأوضحت أن كيسي كان لاعبا حاسما في مباريات ريال مدريد السابقة، حيث سجل هدف الفوز القاتل (2-1) في كلاسيكو الليجا، بعد أن شارك من مقاعد البدلاء.كما تسبب النجم الإيفواري في هدف اللقاء الوحيد الذي جاء في مباراة الذهاب أمام الميرنجي بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا 33.