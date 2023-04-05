بينها مباراة امام البرازيل.. منتخب الشباب يلعب ثلاث وديات بمعسكر اسبانيا

وقال الاتحاد العراقي لكرة قدم اكد انه نجح "في تأمين مباراتين رسميا، أمام منتخبي الدومينيكان والبرازيل في 21 و25 نيسان".واضاف: "ستكون هناك مواجهة ثالثة من المؤمل إقامتها في 30 من الشهر ذاته مع منتخب موريتانيا للشباب الذي سيعسكر أثناء تلك الفترة في إسبانيا أيضا".كما أكد اتحاد الكرة العراقي "في حال عدم إتمام الاتفاق مع الجانب الموريتاني فإن اللقاء سيتم تعويضه بملاقاة فريق إشبيلية تحت 21 عاما".ولفت الاتحاد العراقي إلى أنه "دخل في مفاوضات جادة مع نظيره الإسباني لإقامة مباراة تجريبية رابعة بين المنتخبين في 3 أيار المقبل".على أن تكون تلك المواجهة خاتمة لتحضيرات شباب العراق الخارجية للمونديال، قبل العودة إلى بغداد.وفي السياق ذاته، وصل صباح اليوم الأربعاء إلى بغداد لاعب شباب نادي شالكه الألماني رومان دولاتشي للالتحاق بتدريبات المنتخب المتواصلة بملعب المدينة الدولي.يذكر أن إدارة منتخب شباب العراق، ما زالت تنتظر تحديد موعد قرعة المونديال، التي تأجلت بعد سحب ملف التنظيم من إندونيسيا.