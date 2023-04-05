جمهور برشلونة يحضر مفاجأة لميسي خلال الكلاسيكو

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، سيهتف جمهور برشلونة باسم ميسي في الدقيقة العاشرة من مباراة الكلاسيكو، اليوم، في رسالة واضحة لتحفيزه على العودة إلى "كامب نو" في الموسم المقبل.ويرتبط القميص رقم (10)، ارتباطا وثيقا بميسي مع برشلونة، حيث تألق به لسنوات مع البلوجرانا قبل أن يرحل إلى سان جيرمان في صيف 2021.ويواجه برشلونة أزمة اقتصادية تهدد عودة ميسي إلى صفوفه في الموسم المقبل، حيث يحتاج النادي لخفض الرواتب بقيمة 200 مليون يورو، كي يتخلص من قيود قانون اللعب المالي النظيف.يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن ميسي حصل على عرض مغر من الهلال السعودي يبلغ 400 مليون يورو سنويا.وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل، وزعمت تقارير بأن البرغوث قرر الرحيل عن النادي الفرنسي ويريد العودة إلى برشلونة.