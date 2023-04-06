الارجنتين تتجاوز البرازيل وتحلق بصدارة تصنيف الفيفا.. ماذا عن المغرب؟

السومرية نيوز – رياضة



عاد منتخب الأرجنتين بطل العالم إلى صدارة تصنيف الفيفا الشهري للمرة الأولى منذما يقرب من ست سنوات ليطيح بمنافسه البرازيلي.

وتجاوز أبطال العالم، منتخب البرازيل الذي تراجع مركزين ليحتل المركز الثالث، بعد أن حقق انتصارات ودية على بنما وكوراساو في الوقت ذاته الذي خسر فيه منتخب البرازيل أمام المغرب.



وتخطت فرنسا صاحبة المركز الثاني حاليًّا، البرازيليين بعد الفوز على هولندا وجمهورية أيرلندا في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.



كما أدت المسابقات القارية إلى الكثير من التغييرات في تصنيف الشهر الحالي بحسب موقع الفيفا الرسمي، حيث حققت صربيا (المركز الـ25، تقدم بـ4 مراكز)، واسكتلندا (المركز الـ36 ، تقدم بـ6 مراكز) ، ورومانيا (المركز الـ46 تقدم بـ6 مراكز) مكاسب كبيرة على خلفية النجاحات الملحوظة في كأس الأمم الأوروبية، واستفادت الجزائر (المركز الـ34 ، تقدم بـ6مراكز) ومصر (المركز 35، تقدم بـ4 مراكز) من الانتصارات في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.



أما صاحب الارتفاع الأكبر فكان منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى (المركز 122 ، تقدم بـ10 مراكز) على خلفية الانتصارات المتتالية التي جعلتهم في وضع جيد للتأهل لكأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى على الإطلاق.



وتقدم منتخب تونس إلى المركز الـ28، وتراجعت الإمارات إلى المركز الـ72، كما تراجع منتخب السعودية إلى المركز الـ54.



وسيتم نشر التصنيف العالم في الـ20 من يوليو 2023.