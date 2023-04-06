العراق في تصنيف "فيفا" الجديد: السابع آسيوياً و67 عالمياً

وبحسب النسخة الأحدث من التصنيف التي أصدرها "فيفا" اليوم، احتل المنتخب العراقي، المركز الـ67 على مستوى منتخبات العالم، كما جاء في المركز السابع على مستوى قارة آسيا، بعد منتخبات ايران واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية.*تصنيف افضل المنتخبات العالمية حسب تصنيف الفيفا لشهر نيسان (2023) :1. الأرجنتين 🇦🇷2. فرنسا 🇫🇷3. البرازيل 🇧🇷4. بلجيكا 🇧🇪5. إنكلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿6. هولندا 🇳🇱7. كرواتيا 🇭🇷8. إيطاليا 🇮🇹9. البرتغال 🇵🇹10. إسبانيا 🇪🇸11. المغرب 🇲🇦12. سويسرا 🇨🇭13. أميركا 🇺🇸14. ألمانيا 🇩🇪15. المكسيك 🇲🇽16. الأوروغواي 🇺🇾17. كولومبيا 🇨🇴18. السنغال 🇸🇳19. الدنمارك 🇩🇰20. اليابان 🇯🇵21. البيرو 🇵🇪22. السويد 🇸🇪23. بولندا 🇵🇱24. إيران 🇮🇷25. صربيا 🇷🇸26. ويلز 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿27. كوريا الجنوبية 🇰🇷28. تونس 🇹🇳29. أستراليا 🇦🇺30. أوكرانيا 🇺🇦31. تشيلي 🇨🇱32. النمسا 🇦🇹33. المجر 🇭🇺34. الجزائر 🇩🇿35. مصر 🇪🇬36. اسكتلندا 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿37. روسيا 🇷🇺38. تشيكيا 🇨🇿39. كوستاريكا 🇨🇷40. نيجيريا 🇳🇬41. الإكوادور 🇪🇨42. الكاميرون 🇨🇲43. تركيا 🇹🇷44. النرويج 🇳🇴45. ساحل العاج 🇨🇮46. رومانيا 🇷🇴47. كندا 🇨🇦48. الباراغواي 🇵🇾49. إيرلندا 🇮🇪50. بوركينا فاسو 🇧🇫54. السعودية 🇸🇦61. قطر 🇶🇦67. العراق 🇮🇶72. الإمارات 🇦🇪73. عمان 🇴🇲84. الأردن 🇯🇴85. البحرين 🇧🇭90. سورية 🇸🇾93. فلسطين 🇵🇸99. لبنان 🇱🇧105. موريتانيا 🇲🇷