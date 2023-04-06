رسميا.. لامبارد يعود لقيادة تشيلسي خلفا لبوتر

وقال تشيلسي إن "فرانك لامبارد عاد كمدير مؤقت حتى نهاية الموسم".وسبق للامبارد أن فاز كلاعب مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات ولقب في دوري أبطال أوروبا.ووفقا لتشيلسي، فقد سبق أن قاد لامبارد تشيلسي في 84 مباراة، حقق الفوز في 44 منها وتعادل 15 مرة وخسر 25 مرة.ونقل تشيلسي عن تود بويلي وبغداد إقبالي ملاك النادي: "يسعدنا أن نرحب بعودة فرانك لامبارد إلى ستامفورد بريدج، لامبارد هو أحد مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز وأسطورة في هذا النادي".وأضاف: "بينما نواصل عمليتنا الشاملة للحصول على مدرب دائم، نريد أن نوفر للنادي ومشجعينا خطة واضحة ومستقرة للفترة المتبقية من الموسم".وتابع: "نريد أن نمنح أنفسنا كل فرصة للنجاح ولدى لامبارد جميع الخصائص والصفات التي نحتاجها لدفعنا إلى خط النهاية".ومن المقرر أن يلعب تشيلسي مع ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي يوم السبت قبل أن يحل البلوز ضيفا على ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو.