مبابي يحرج باريس سان جيرمان

ونشر مبابي عبر حسابه الرسمي على شبكة "إنستجرام"، رسالة تقول "لقد تابعت للتو الفيديو الترويجي الذي نشره النادي استعدادا للموسم الجديد 2023-2024".وأضاف "لم يتم إبلاغي في أي وقت بمحتوى المقابلة مع الشخص الذي تحاور معي، لقد بدت وكأنها مقابلة أساسية خلال حدث ترويجي".وواصل الهداف التاريخي لسان جيرمان "لا أتفق مع سياق الفيديو المنشور، ولهذا السبب أنا أقاتل من أجل حقوق الصور الفردية".وختم كيليان مبابي بيانه "باريس سان جيرمان ناد كبير، وعائلة كبيرة، لكنه بالتأكيد ليس كيليان سان جيرمان".وظهر النجم الفرنسي بمفرده في مقطع فيديو ترويجي بمناسبة البدء في بيع التذاكر الموسمية للجماهير، مما أثار انتباه وسائل الإعلام الفرنسية.وينتهي تعاقد كيليان مبابي (24 عاما) مع النادي الباريسي في صيف 2025، حيث يبقى الموسم الأخير في التعاقد معلقا بناء على رغبة اللاعب.