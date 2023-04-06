"فيفا" يُجمد مخصصات مالية لإندونيسيا بعد تجريدها من تنظيم كأس العالم للشباب

وقال الاتحاد الدولي في بيان إنه "أوصى مؤقتا بتقييد" استخدام صندوق الفيفا للتنمية المخصص لإندونيسيا"، مشيرا إلى أنه "سينظر في رفع العقوبة بعد مراجعة خطط جاكرتا لتطوير اللعبة محليا".وأعلن رئيس الاتحاد الإندونيسي إريك توهير في بيان أن "العقوبة الإدارية" سيكون لها تأثير على "الاحتياجات التشغيلية" للاتحاد دون تقديم مزيد من التفاصيل، مشددا على تعليمات رئيس البلاد جوكو ويدودو بتطوير الرياضة بما في ذلك تجديد أكثر من 20 ملعبا".وأضاف: "يمكن لإندونيسيا تجنب العقوبة القاسية المتمثلة في الإقصاء من عالم كرة القدم، هذا أشبه ببطاقة صفراء لا حمراء".ومنع الفيفا إندونيسيا من المشاركة في المنافسات الدولية في 2015 بسبب التدخل الحكومي.ومنع الفيفا الدولة ذات الأغلبية المسلمة الواقعة في جنوب شرق آسيا من استضافة البطولة التي تنطلق في 11 آيار المقبل بعدما أعلن الاتحاد المحلي إلغاء القرعة إذ رفض حاكم بالي استضافة الفريق الإسرائيلي.وشهدت العاصمة جاكرتا احتجاجات الشهر الماضي حمل فيها المتظاهرون علمي فلسطين وإندونيسيا للمطالبة بعدم السماح لإسرائيل بالمشاركة في البطولة.وتسبب سحب تنظيم البطولة في حالة غضب بين المشجعين واللاعبين في البلد المهووس بكرة القدم.